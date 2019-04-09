ردا على تصنيف امريكي بادراج الحرس الثوري منظمة ارهابية ..ايران ترد بتصنيف قوات امريكية و تدرجها على...

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أنه قدم اقتراحا للرئيس حسن روحاني، لإدراج القوات الأمريكية العاملة في منطقة غرب آسيا على قائمة إيران للمنظمات الإرهابية، وذلك ردا على تصنيف أمريكا “الحرس الثوري” منظمة إرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

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وحسب “رويترز” أضاف ترامب إن “أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران “لدعمها للأنشطة الإرهابية”.

وقال الرئيس الأمريكي إن “الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة”.