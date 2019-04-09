بعد خسارته إسطنبول وأنقرة.. صفعة جديدة لأردوغان

بعد خسارة حزب "العدالة والتنمية" الانتخابات في أنقرة وإسطنبول وتكثيفه الطعون بالعملية الانتخابية رافضاً الإقرار بهزيمته، أصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتكاسة جديدة بعدما رفضت "اللجنة العليا للانتخابات التركية" اليوم الثلاثاء، إعادة فرز كل الأصوات في 31 دائرة من دوائر إسطنبول الـ 39.
وقال رجب أوزيل ممثل "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات التركية إن "اللجنة رفضت طلباً من الحزب الحاكم لإعادة فرز كل الأصوات في 31 دائرة من دوائر اسطنبول والبالغ عددها 39".
واضاف للصحافيين بعد اجتماع للجنة، أنها "قررت أن تدعو لإعادة فرز الأصوات في 51 صندوق اقتراع في 21 دائرة في الانتخابات المحلية" التي أجريت في 31 مارس، وحقق فيها حزب المعارضة الرئيسي انتصاراً.
وكان أردوغان أعلن أمس الإثنين، أن الانتخابات البلدية التي جرت الأسبوع الماضي، تخللتها "مخالفات" على نطاق واسع ارتكبت بشكل "منظم". وأضاف خلال مؤتمر صحافي قبل توجهه إلى روسيا، أن "الأمر لا يتعلق بمخالفات هنا وهناك، لأن العملية برمتها كانت غشاً".
ووفقاً للنتائج المؤقتة للانتخابات البلدية التي أجريت 31 مارس، مُني حزب إردوغان بهزيمة غير مسبوقة منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 مع خسارة العاصمة أنقرة واسطنبول.
وستُشكل خسارة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا حيث يعيش 20% من سكان البلاد، هزيمة انتخابية غير مسبوقة لأردوغان.
وسبب تشكيك الرئيس التركي بالانتخابات أمس، انخفاضاً في قيمة الليرة لتسجل الليرة التركية، 5.712 في مقابل الدولار، وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58 في المئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 ليرة للدولار، بعد تصريحات أردوغان.
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