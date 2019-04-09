3 قتلى في هجوم انتحاري على موقع للجيش السوري في حماة

أحبطت القوات الحكومية التابعة للنظام السوري هجوماً شنته مجموعة من الانتحاريين على موقع في غرب سوريا، اليوم الثلاثاء، وقُتل خلاله ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى جميع المسلحين.

وقع الهجوم حوالي الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت جرينتش) قرب طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي. بحسب ما ذكرت قناة تلفزيونية سورية.

وقال مصدر عسكري: "قامت مجموعة إرهابية مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة.. بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي".

وأضاف البيان "وعلى الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم... وقد أسفر الاشتباك عن ارتقاء ثلاثة شهداء ومقتل كامل عناصر المجموعة الإرهابية".