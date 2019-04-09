البيت الأبيض يوصي ترامب بمنع تشريع بشأن إعادة حيادية الإنترنت

أفادت وثيقة أرسلت إلى مشرعين وأطلعت عليها رويترز أن مساعدين بالبيت الأبيض سيوصون الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بحيادية الإنترنت إذا أقره الكونجرس. بحسب رويترز.

وأرسل بيان البيت الأبيض قبل يوم من التصويت المقرر في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون على مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة العمل بقواعد الإنترنت المفتوح لعام 2015. وفي عهد ترامب، ألغت مفوضية الاتصالات الاتحادية في ديسمبر، 2017 القواعد التي تمنع مقدمي خدمات الإنترنت من حجب حركة البيانات عبر الإنترنت.

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