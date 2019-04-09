فتح مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلية

يتوجه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء، للتصويت في الانتخابات العامة بالبلاد.
وبدأ الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تنطوي على رهانات كبيرة يقررون فيها الإبقاء على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رغم مزاعم الفساد التي تُحيط به، أو استبداله بقائد عسكري سابق حديث العهد في السياسة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة (04:00 ت غ) وستغلق الساعة( 19:00 ت غ ) في معظم المناطق بينما لا يتوقع أن تصدر النتائج قبل صباح الأربعاء.
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