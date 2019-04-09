الجيش السوداني يشكل طوقاً أمنياً لحماية المتظاهرين

شكل الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء طوقاً أمنياً لحماية المتظاهرين داخل مقر هيئة الأركان البحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال شهود عيان إن الجيش تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية اقتحمت مقر الاعتصام، حيث سمع دوي الرصاص بشكل متقطع لما يقرب من ساعتين.بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الاثنين، مقتل ثلاثة متظاهرين، على خلفية اشتباك وقع قبل يوم واحد. بين قوات الأمن ومتظاهرين بحي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان لها صدر في وقت متأخر من ليل الاثنين، الثلاثاء إن الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية وبعض قوات الشرطة مع المتظاهرين السلميين في حي مايو، قاد لوفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة أخرين بإصابات متفاوتة.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أحمد خليفة الشامي أكد في تصريحات لفضائية سودانية، أن القوة التي تصدت لقوات الشرطة والأمن أثناء محاولتهم فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ستخضع للمحاسبة وفقاً للقانون.