الرياض ترحب بتصنيف واشنطن للحرس الثوري إرهابياً

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
ونوه المصدر بالقرار الأميركي، معتبراً إياه خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا القرار يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران.
كما شدد في ختام تصريحه على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: العربية.نت
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