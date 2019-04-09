السودان.. البشير يشدد على “الحوار لإنقاذ الوطن”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 أبريل 2019 09:16 صباحاً - أفادت مصادر العربية أن الرئيس السوداني عمر البشير يترأس اجتماعا طارئا للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني.

وأكد البشير خلال الاجتماع على أن الشعب السوداني سيعبر الأزمة الراهنة، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.

وقالت الحكومة السودانية إن الرئيس عمر البشير يلتقي ممثلي لجنة الحوار ليلة الاثنين إلى الثلاثاء للاتفاق على أجندته وجدوله الزمني، وإن اجتماع مكتب القيادة يهدف لتثبيت الأمن وضمان الاستقرار.

وأضافت الحكومة السودانية أن جهود الحوار مستمرة ولا خيار غيره أمام السودان، مشيرة إلى أنه لا صحة لأي أنباء عن انقسام داخل صفوف الجيش، وأن القوات المسلحة تدافع عن سلامة واستقرار البلاد.

وأردفت الحكومة شائعات عن الجيش واستقالة الرئيس هي للتشويش على الواقع.

من جهته نفى الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع، الأنباء عن نية البشير التنحي عن السلطة.

مشددا على أنه لن يسمح بإحداث فتنة بين أجهزة الأمن، كما لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى.

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في المقابل ناشدت قوى إعلان الحرية والتغيير المتظاهرين للتوافد إلى ساحة الاعتصام.

وحذرت الخارجية الأميركية الحكومة السودانية من استخدام العنف ضد المعتصمين، قائلة إذا استخدمت الحكومة السودانية العنف فعلاقتنا بها ستتأثر.

وبدوره قال السفير البريطاني بالسودان إن الاحتجاج السلمي حق أساسي، ويجب عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن العالم كله يراقب.

وكان وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن إسماعيل، قد نفى التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فيه أن البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية سونا.

المصدر: العربية.نت