تركيا.. رفض طلب حزب أردوغان بإعادة الفرز بـ31 منطقة باسطنبول

رفضت هيئة الانتخابات التركية طلب الحزب الحاكم إعادة فرز الأصوات في 31 منطقة باسطنبول.

وعقب اجتماع دام ساعات، رفضت الهيئة العليا للانتخابات التركية طلب الحزب الحاكم إعادة فرز الأصوات في 31 منطقة باسطنبول، وتقرر إعادة فرز 51 صندوقاً انتخابياً فقط في مناطق مختلفة من المدينة، وتؤجل النظر في طلب حزب العدالة إعادة الانتخابات في قضاء ( بيوكتشاكمجة).

وكان نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قد صرح أن الحزب يسعى لإعادة فرز كل الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية باسطنبول بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تحقيق حزب المعارضة الرئيسي انتصاراً بفارق ضئيل على مرشح العدالة والتنمية، بحسب وكالة أنباء “رويترز”، فيما أعلن مرشح المعارضة الفائز إمام أوغلو أنه حان الوقت لحزب أردوغان بتقبل الهزيمة في اسطنبول.

ويعاني حزب “العدالة والتنمية” من فقدان واضح للمقاعد في اسطنبول والعاصمة أنقرة، اللتين سيطر عليهما الحزب منذ ربع قرن، حيث عمل رجب طيب أردوغان نفسه كعمدة لبلدية اسطنبول في التسعينيات قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.

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وقام حزب “العدالة والتنمية” بالفعل بتقديم طعن إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعادة فرز الأصوات في جميع المناطق، البالغ عددها 39 مقاطعة في اسطنبول التي يصل عدد سكانها إلى نحو 15 مليون نسمة.

المصدر: العربية.نت