كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: سننتج أجهزة طرد مركزي متطورة إن واصلت واشنطن ضغطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، بأن إيران سوف تنتج أجهزة الطرد المركزي المتطورة إذا واصلت أمريكا الضغط على طهران، مشيرًا إلى أن "واشنطن تتزعم الإرهاب الدولي".

ودافع روحاني عن الحرس الثوري الإيراني، في خطاب بثه التلفزيوني الإيراني على الهواء، مشيراً إلى أنه يتصدى دائماً للإرهابيين "في الشرق الأوسط من العراق إلى سوريا"، بحسب تعبيره.

وأضاف روحاني أن طهران ستقاوم الضغوط الأمريكية، واصفاً الحرس الثوري بأنه "حامي الإيرانيين".

Advertisements

وقال روحاني: "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979).. واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صنف الحرس الثوري، الاثنين، منظمة إرهابية في خطوة لم يسبق لها مثيل.