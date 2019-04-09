كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادة أركان الجيش السوداني: نؤكد تمسكنا بالبشير قائدا أعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ناطق باسم قيادة الأركان السودانية إن جيش بلاده يؤكد تمسكه بالبشير قائدا أعلى له.

وأكد المصدر في تصريحات لقناة "الحدث — العربية"، اليوم الثلاثاء، رفض الجيش التام التعامل بالعنف مع المتظاهرين، وشدد المتحدث على أن الجيش السوداني لم ولن يتحدث مع أي من القوى السياسية.

هذا وفي وقت سابق شدد الفريق الأول ركن، محمد أحمد بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني،وزير الدفاع، على أن القوات المسلحة هي صمام أمان البلاد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.

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ووفقا لما نقلته وكالة "سونا"، أفاد ابن عوف بأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه.

وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلا في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.