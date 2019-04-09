كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات جديدة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية "الهلال الأحمر الإماراتي" ، قافلة إغاثية جديدة لأهالي منطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي بالساحل الغربي تتضمن 20 طناً من المواد الغذائية استفاد منها أكثر من 3500 مواطن يمنيً في المنطقة المستهدفة.

وطبقا لوكالة "وام" قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ، في الساحل الغربي، إن تقديم هذه المساعدات ، يأتي في إطار الإستجابات السريعة والمتواصلة لدولة الإمارات، لإحتياجات ومتطلبات المواطنين اليمنيين، وفي سبيل إعادة تطبيع الأوضاع بالساحل الغربي مؤكداً حرص الدولة على مد يد العون والمساعدة للمواطنين في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي لليمن .وعبر اهالي المنطقة المستهدفة عن امتنانهم لدولة الامارات ولذراعها الانساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على جهودها الكبيرة والمثمرة.