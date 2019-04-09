النهب في إقليم ميدلت…محاصرة شاحنة تُهرب مئات الأطنان من شجر “الأرز”

أقدم رئيس جماعة “أوفداس” إقليم ميدلت، نهاية الأسبوع الماضي، على محاصرة شاحنة ضخمة، كانت تُهرب مئات الأطنان من أشجار”الأرز” المسروقة من الملك الغابوي الواقع بمنطقة “أنمري”.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ إن نائب رئيس الجماعة، امتطى سيارته ولاحق الشاحنة المذكورة، التي كانت متوجهة صوب منطقة “املشيل”.
وكشف المصدر ذاته، أن الدرك الملكي تدخل لحجز الشاحنة واعتقال الجناة، مصدر “اليوم24” أفاد أيضًا، أن الشاحنة المحجوزة تعود لملكية إحدى الشخصيات النافذة والتي أصبحت معروفة بالمنطقة من خلال “نهب أشجار الأرز” والتي تُباع في السوق السوداء بأثمنة باهظة.
وذكر رئيس جمعية مستقبل الأرز والآروي” محمد عطاوي بالجماعة القروية تونفيت لـ”اليوم24″ أن مافيات تهريب الأشجار، تسلك طرق معينة رغم وجود حواجز أمنية للدرك الملكي، قائلا “النفوذ السلطوي احتكر كل شيء..”.
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