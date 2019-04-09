مدرب تشيلسي يرد على عرض ريال مدريد لضم هازارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، موقفه حول مستقبل نجم فريقه البلجيكي، إيدين هازارد، في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وذكر ساري، أن "مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني الذي يعرضه الريال سيكون ثمنا زهيدا للتخلي عن نجم بقيمة هازارد".

وقاد هازارد تشيلسي للفوز على ضيفه وست هام يونايتد 2-0 مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله هدفي اللقاء. وسرق الهدف الأول الأضواء بعدما تخطى اللاعب البلجيكي أكثر من لاعب بمهارة يحسد عليها، قبل أن يضع الكرة الشباك.

وقال ساري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "لعب هازارد مباراة رائعة، وأدى بشكل جيد أمام برايتون أيضًا. نحن محظوظون لقدرتنا على الفوز بالمباريات، عندما يكون قادرًا على صناعة الفارق".

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وأضاف "إنه (100 مليون جنيه استرليني) سعر قليل في السوق. رأينا في فترات الانتقالات في السنوات القليلة الماضية كل الأسعار، لذلك من الصعب جدًا أن نحظى بلاعب مثله. لا أستطيع فعل شيء على ما أعتقد، والنادي يوافقني الرأي، لكن إذا أراد هازارد خوض تجربة أخرى، فمن الصعب الاحتفاظ به هنا".

وتابع "نحاول التحسن لكي نصبح أحد أفضل الفرق في إنجلترا، وقوة مهيمنة في أوروبا، لكن أعتقد أن عليّ احترام قراره".

وعن أداء فريقه أمام وست هام، قال ساري "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا اليوم أمام خصم خطير، وست هام كان خطيرًا هذا الموسم، وجودة لاعبيه عالية. لعبنا بشكل جيد حقًا في الشوط الأول، وأعتقد أنه كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف، لم أكن سعيدًا في النهاية، لكن سعدت بالأداء وليس النتيجة".

وأردف "في الشوط الثاني فقدنا الكرة في بعض الدقائق القليلة لكننا نهضنا مجددًا، كانت نتيجة جيدة جدًا، وأعتقد أننا أدينا جيدًا في المباراة السابقة أيضًا، ولعبنا بشكل جيد في الوسط. فقدنا سيطرتنا بمنتصف الشوط الثاني، لكننا ظهرنا بشكل جيد دفاعيًا، وأدى كالوم هودسون-أودوي جيدًا لمدة 75 دقيقة، والأمر كذلك بالنسبة لروبن لوفتوس-تشيك، الذي أدى بالجودة نفسها على مدار 65 دقيقة".