ريال مدريد يحدد بديلا حال فشل ضم بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يسعى فريق ريال مدريد الإسباني، إلى تعويض موسمه السيء بعدما أقصي من البطولات المحلية بالإضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن مدرب الفريق الملكي، زين الدين زيدان، يضع عينه نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، كخيار أول لتدعيم خط الوسط.

ولا زال الحديث عن بوغبا محل شك كبير، في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد به، وسعيها لإغرائه براتب ضخم لتجديد عقده، والاستمرار في أولد ترافورد.

وأضافت الصحيفة "ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس هو البديل، حال فشل الملكي في التعاقد مع بوغبا. وينتظر ريال مدريد معرفة هل سيسمح البيانكونيري برحيل بيانيتش في الصيف، أم لا، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد حتى صيف 2023".

يُذكر أن فالي رمضاني وكيل أعمال بيانيتش قد عقد جلسة مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي لريال مدريد، بنهاية شهر آذار/مارس الماضي، في المدينة الرياضية للميرينغي "فالديبيباس".