انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش السوداني يشتبك مع قوات الأمن لحماية المتظاهرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 08:56 صباحاً - تصدى الجيش السوداني لقوى الأمن في أثناء محاولتها فض اعتصام لآلاف المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير، أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، صباح اليوم الثلاثاء، تُظهر عناصر من الجيش السوداني وهم يطلقون النار من أسلحة خفيفة، تجاه قوى الأمن، من وسط الاعتصام، خلال محاولتها فضه بالقوة.

وأظهرت مقاطع الفيديو إطلاق المتظاهرين هتافات مؤيدة للجيش السوداني، منها "جيش واحد شعب واحد".

بدورها، أكدت قيادة الجيش السوداني بعد اجتماعها مع البشير، اليوم الثلاثاء، أنها ترفض التعامل بعنف مع المتظاهرين، مشددة على أنها "لا ولن تتحاور مع أي قوى سياسية".

ووصفت صفحات معارِضة للنظام السوداني تصدِّي الجيش لقوى الأمن بأنه عمل بطولي.

وكان عوض محمد أحمد بن عوف، نائب الرئيس السوداني وزير الدفاع، شدد على أن القوات المسلحة صمام أمان للبلاد، ولن تفرط في وحدته وأمنه.

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وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أمس الاثنين: إن "السودان بأبنائه ومقدَّراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وإن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه".

بدوره، أكد تجمُّع المهنيين السودانيين أن "النظام حاول تفريق الاعتصام، بقوة السلاح، وأطلقت القوات الأمنية الرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، تحت مرأى ومسمع من العالم".

وقال التجمُّع: إنه "تم التصدي لها من الوطنيين من قوات شعبنا (الجيش)، وما يحدث جريمة مكتملة الأركان، يقوم بها النظام المتداعي، للنيل من الوطن وكرامة مُواطنه وحرمة رموزه".

وأضاف: إنَّ "تعدي مليشيات النظام وكتائب ظِلّه وأجهزته الأمنية على حَرَم قواتنا المسلحة وجنودها الشرفاء لهو جناية لا تُغتفر، وهو دليلٌ آخر على تواصل تفلُّت النظام، ومشهد جديد يتعرض فيه المواطنون العزل لمخاطر العبث بأرواحهم".

وكانت وزارة الداخلية السودانية أكدت مقتل سبعة متظاهرين وإصابة 57 آخرين، من بينهم 42 من أفراد الأجهزة الأمنية خلال التظاهرات التي اندلعت يومي السبت والأحد.

وأكد وزير الداخلية بشارة أرو، في بيان قرأه أمام البرلمان، ارتفاع عدد قتلى التظاهرات منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي، إلى 39، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، بجانب إصابة 201 من المتظاهرين و282 من القوات النظامية، معظمهم من أفراد الشرطة.

وسبق أن أقر البشير، في تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعانيها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخّمه وسائل الإعلام، "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.