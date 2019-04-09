شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون : قرار الحجز على أموال قيادات الشرعية مسيس والان مع التفاصيل

ووصف حقوقيون محليون قرار النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لهيمنة الحوثي، الحجز على ممتلكات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير الخارجية خالد اليماني، بإنه مسيس .

وكشفت مصادر في العاصمة أن النيابة التي يسيطر الحوثيون عليها تصدر قرارات غير قانونية، وآخرها احتجاز عقارات وأموال الرئيس ومساعديه تحت مزاعم سياسية.

وقال الحقوقيون في تصريحات نشرتها عكاظ، أن قرار المحكمة لا يعتد به، وهدفه وضع العراقيل وإفشال الجهود الرامية إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف.

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واعتبروا أن قرارات الاحتجاز جزء من نهج المليشيا في سرقة أموال الغير، وهو ما دأبت عليه منذ اقتحام صنعاء.

وتعيش صنعاء حالة انفلات أمني كبير جراء انتشار عصابات تديرها قيادات حوثية في البحث الجنائي، وتقوم باختطاف الأطفال والفتيات من أمام مدارسهم ونقلهم من العاصمة إلى محافظتي ذمار وعمران وإخفائهم عدة أيام ثم التواصل مع عائلاتهم لدفع فدية مالية باهظة.

وأفادت مصادر في صنعاء بأن عملية تسليم الأطفال المختطفين تتم في مباني البحث الجنائي في تلك المحافظات، إذ تهدد قيادات الحوثي أولياء الأمور بالقتل حال الحديث عن تعرض أطفالهم للاختطاف.