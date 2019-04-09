شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يدعو أبناء حضرموت للمطالبة بحقهم المسلوب في كل السلطات الثلاث والان مع التفاصيل

يتدارس نواب الكتلة البرلمانية لإقليم حضرموت عدم السفر الى مدينة سيئون لحضور جلسات البرلمان لتهميش حضرموت واهلها من تمثيلهم في قيادة هيئة رئاسة مجلس النواب، حيث عقد لقاء برئاسة الرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية ضم أمنا الاحزاب السياسية بالبرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية.

وتم التوصل لحل رئاسة المجلس من المؤتمر الشعبي ممثلة بالشيخ سلطان البركاني من أقليم الجند ومحمد علي الشدادي من أقليم عدن وعلى اساس واحد لكتلة الاصلاح وواحد لبقية الكتل الصاعدة والمستقلين.

فتقدم القيادي الناصري سلطان العتواني باقتراح المرشح الرابع لهيئه الرئاسة للبرلمان من الاشتراكي د.محمد علي القباطي وبترشيح القباطي وهو من أقليم عدن يحرم حضرموت من تواجدها بقيادة البرلمان ويقطع الطريق على كتلة الاصلاح ان ترشح من الجنوب حضرمي وتضطر ان ترشح شمالي بحيث يكون اثنان من الجنوب من اقليم واحد واثنان من اقاليم الشمال.

وامام ذلك علمت مصادرنا ان نواب أقليم حضرموت أبلغوا مكتب الرئيس بذلك وابلغوا رؤساء الكتل بهذا التعسف على حضرموت والتمنن بانهم سيعطون حضرموت امين عام وهي وظيفه اداريه وليست قيادية بالسلطة التشريعيه ولهذا طالب أحد نواب أقليم حضرموت أبناء حضرموت الاصطفاف والمطالبة بحق حضرموت المسلوب في كل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيدية والقضائية والدبلوماسية والامنية والعسكرية بكل المستويات الفدرالية والمحلية.