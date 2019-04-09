شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد المصرية تعلن عن حالة مناخية جديدة.. تبدأ من اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن انخفاضًا في درجات الحرارة، يبدأ الثلاثاء، من غرب البلاد؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد نهارًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، الاثنين، أن الطقس شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

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وأضافت الهيئة، أن غدًا تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب البلاد، وتنشط الرياح شمالًا.

وعن طقس الأربعاء، أوضحت الهيئة، أن انخفاض الحرارة يستمر، ليسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية صباحًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط شمالًا، وتنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي لاضطراب الملاحة.