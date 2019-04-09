الثعابين تستنفر السلطات في مديريات المنوفية بمصر

أثارت تسجيل حالة وفاة مواطن، أمس الإثنين، جراء لدغة ثعبان سام، إستنفار السلطات المحلية في مديريات المنوفية بجمهورية مصر العربية .

ونقل موقع "مصراوي" عن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنهم تواصلوا مع مديريات محافظة المنوفية التي شهدت وفاة مواطن اليوم الاثنين، جراء لدغات ثعبان سام، حيث تم الاتفاق على الدفع بفرق متخصصة لاصطياد الثعابين السامة.

وأضاف "القرش"، أن تحرك الزراعة جاء من منطلق الحفاظ على الفلاحين وحمايتهم .. مشدداً على ضرورة الحفاظ على نظافة الأراضي الزراعية أو الأماكن المحيطة بها من القوراض والحشرات والثعابين التي تتخذ الأماكن غير النظيفة مأوى لها.

وسيطرت حالة من الذعر على الأهالي بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم، عقب وفاة فلاح، متأثرا بإصابته بلدغ ثعبان أثناء عمله في الأرض الزراعية.

وقال الدكتور عمر تمام، أستاذ الحياة البرية بجامعة السادات، إن حدوث حالة وفاة في المنوفية نتيجة لدغة ثعبان يرجع إلى ارتفاع درجة الحرارة، لافتًا إلى أن الأنواع التي سجلت في المحافظة هي الحية القرعة، والغريبة، والحية المقرنة.

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وأضاف تمام، في تصريحات للموقع أن تلك الأنواع لدغتها تتسب في موت الأنسجة القريبة من مكان اللدغة وينتج عنها تورم وتآكل للأنسجة في مدة لا تزيد عن يوم أو يومين.

وأشار إلى أن أسباب انتشارهذه الأنواع؛ زيادة القوراض وبيات تلك الحيات في الشالات، مضيفا: "تلك الأنواع بطبعها لا تهاجم البشر ولكنها تكون في وضع خطر نتيجة قرب المزارع منها دون أن يشعر".

وسجلت محافظة المنوفية اليوم أول حالة وفاة بسب الثعابين.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، وفاة أسامة الجنايني، فلاح، بقرية ميت برة، لتعود ذاكرة الرعب من جديد إلى قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا المتاخمة لقرية "شبرا بخوم" والتي شهدت العام الماضي هجوم الثعابين وأسفرت عن مصرع شخصين وإصابة نحو 17 آخرين.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام المستشفيات بمديرية الصحة، في بيان اليوم، أن فلاحًا يدعى "أسامة الجنايني"، 40 عاما، تعرض للدغة ثعبان أثناء ري الأرض الزراعية، وتوفيَّ في مستشفى قويسنا المركزي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.