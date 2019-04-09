شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية في الديس الشرقية بحضرموت والان مع التفاصيل

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإمارتي الإثنين، 500 سلة غذائية بمعدل40 طن و 350 كيلو، على 2500 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق ثوبان وصويير وهوبورك وحلفون بمديرية الديس الشرقية بحضرموت.

وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق عملها الموجود على الأرض الذي يبذل جهوداً كبيرة في تقديم العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق محافظة حضرموت.

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كما أشاد الأهالي بدور دولة الإمارات قيادة وشعباً في تقديم هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي تسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة وانعدام فرص العمل ومصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر.

وتهدف الهيئة من وراء توزيع السلال الغذائية التي تتواصل قوافلها مختلف مناطق حضرموت والمحافظات المحررة، تنفيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، إلى تقديم كل الرعاية والتقدير للشعب اليمني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يذكر إن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة حضرموت بلغت ( 9,667 ) سلة غذائية بمعدل ( 780 طن و 126.9 كيلو، استهدفت ( 48,335 ) فرداُ من الاسر المحتاجة والمتضررة.