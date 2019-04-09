شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات هامة لمواجهة مرض الكوليرا بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل

نافش اجتماع عقد أمس بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء، الأوضاع البيئية ووضع خطة احترازية لمواجهة مرض الكوليرا بوادي وصحراء حضرموت .

وبحث الاجتماع الذي تم برئاسة الدكتور هاني خالد العمودي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان،جملة من القضايا بالأوضاع البيئية واستعراض الخطة الاحترازية لمواجهة مرض الكوليرا والأوبئة الأخرى المتوقع حدوثها مثل حمى الضنك بدعم من السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بظهور الموجه الرابعة لمرض الكوليرا المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية .

حضر الاجتماع، الدكتور غازي باشامخة منسق الطوارئ الوطني ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد ومدراء برامج الرعاية الصحية الأولية ومدير الترصد الوبائي ومسئول الطوارئ بغرفة العمليات بمكتب وزارة الصحة ومدير فرع سيئون لمختبرات الصحة العامة بمكتب الصحة بالوادي

وأكد العمودي في الاجتماع، أهمية التوعية المجتمعية حول خطورة المرض واشراك الجهات المؤثرة والاستفادة من التجارب السابقة في المكافحة , مشددا بأهمية بذل الجهود في التحري وسرعة التعامل مع البلاغات والفحوصات المختبرية .

وفي ختام الاجتماع تم إقرار الخطة الشاملة والمتكاملة للوقاية والحد من وصول الوباء إلى مديريات حضرموت الوادي والصحراء بدعم من السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء وتم الاتفاق على تشكيل لجنة طوارئ عامة برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء ومثلها في المديريات برئاسة مدراء عموم المديريات وعضوية المكاتب ذات العلاقة .

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كما أقر الاجتماع تكثيف الجانب الإعلامي التوعوي على مستوى المديريات لهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول خطورة المرض وطرق الوقاية منه .

إضافة إلى تفعيل وتعزيز نظام الترصد الوبائي الوسطي والطرفي لعرض الاكتشاف المبكر لأي حالة اشتباه كوليرا أو حالة تنذر بحدوث وباء آخر وع تفعيل فرق الترصد الوبائي لاكتشاف الحالات على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة .

كما تم الاتفاق على تشكيل فرق طبية تخصصية على مستوى مكاتب الصحة بالمديريات في التثقيف والتوعية والعلاج .

وحدد الاجتماع، هيئة مستشفى سيئون العام ومستشفى تريم ومستشفى القطن كأماكن خاصة لاستقبال الحالات عند اكتشافها مع التأكيد على أهمية استقبال غرفة عمليات الطوارئ للبلاغات من المواطنين والكادر الصحي عند ظهور أي حالة , وعلى أن تكون فرق الاستجابة السريعة بمديريات الوادي هو المسئول الوحيد عن تقصي الحالات وجمع العينات ورفع التقارير عن الوضع الوبائي في حالة ظهور الحالات .

وشدد الاجتماع، على أن يكون مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء هو الوحيد المتحدث الرسمي لوسائل الاعلام والجهات ذات العلاقة.