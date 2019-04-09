شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوق إرهابي مأجور والان مع التفاصيل

تتواصل التحذيرات الصادرات من المؤسسات الدينية العربية، من خطر الاتحادات الممولة من نظام الحمدين في قطر، والتي تصنف نفسها على أنها علمية، وهي بالأساس قامت على أفكار متطرفة وأغراض سياسية وتخريبية بحتة، ولا تمت للعلم والعلماء بصلة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الممول من الدوحة جرى تأسيسه ليكون بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية، وما هو إلا كيان مأجور فاقد الصلاحية، مشيرا إلى أن بياناته تُغذي الفكر الإرهابي وتخدم عناصر الإرهاب والشر.

وكشف الوزير المصري في تصريحات صحافية، الاثنين، أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لا يُعتد برأيه ولا بما يصدر عنه من بيانات، مؤكدا أن صار ملاذا لشتى جماعات التطرّف وعناصر الهدم والخيانة، الذين يخربون دولهم وأوطانهم بأيديهم عمالة وخيانة للدين والوطن وخدمة لأعدائهما.

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وتابع مختار جمعة: "أروني عالما واحدا وسطيا لا ينتمي للجماعات الإرهابية والمتطرفة بين أعضاء هذا الاتحاد المأجور المشبوه"، مطالبا بضرورة تصنيف من ينضم إليه، على أنه انضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، كونه جناحا تنظيريا للجماعة الإرهابية.

ولا يزال مفتي الدم يوسف القرضاوي، المقيم في قطر، يطلق فتاويه الشاذة والخارجة عن القيم والتقاليد الدينية، فبعد أن أجاز التفجيرات الانتحارية وحلل الخمر، استمر في إطلاق أبواق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لبث السموم وتغذية الإرهاب.

وحشدت عصابة الحمدين قوتها للفوز بمعركتها الأخيرة في طرابلس، إذ حرك تميم العار أذنابه لنقل صورة مغلوطعة عن الوضع الليبي، وأمر اتحاد علماء المسلمين ببث سمومه لتشويه عملية تحرير طرابلس.

دمية الحمدين المسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدر بدوره بيانا لدعم الميليشيات الليبية المدعومة قطريا، حيث اعتبر زحف الجيش الوطني الليبي إلى العاصمة عدوان غاشم، وزعم كذبا وجود مؤامرة بأموال عربية لإطالة الصراع الليبي.