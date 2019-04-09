شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تمدد العقوبات على إيران سنة جراء انتهاكات حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تمديد العقوبات على إيران لسنة كاملة جراء انتهاكات حقوق الإنسان.

ومدد المجلس تدابيره التقييدية في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، في شكل عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا وكيان واحد.

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كما شكلت العقوبات فرض حظر على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها إلى إيران ومعدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

يشار إلى أنه تم وضع هذه التدابير لأول مرة في عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبوالقاسم صلواتي، وممثل خامنئي في الحرس الثوري الإرهابي علي سعيد.