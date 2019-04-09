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بومبيو: حرس إيران يمول الإرهاب بالعالم

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن مليشيا الحرس الثوري الإيراني تمول الإرهاب بعدة أماكن بالعالم، وهي سبب رئيسي في زعزعة استقرار دول بالشرق الأوسط، وفقا للعين الإخبارية.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، أن أحد الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، هو دعم مليشيا الحرس الثوري الإيراني لحزب الله وجماعات إرهابية تخرب في المنطقة.

وأوضح بومبيو أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي سيتم تطبيقه ويعتبر سارياً خلال أسبوع.

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وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن المليشيا الإرهابية مسؤولة عن احتجاز العديد من الأمريكيين وأن بلاده تعمل لإعادتهم من إيران.

وأشار بومبيو إلى أن بلاده لن تتسامح وتتساهل أيضاً مع مليشيا حزب الله الإرهابية وما تقوم به من دور تخريبي في المنطقة.

وأكد بومبيو أن بلاده ستواصل الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه، ومحاربة الحرس الثوري تجارياً بعد أن طغى على الاقتصاد الإيراني حتى صار دوره أكبر من حجمه.

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