شكرا لقرائتكم خبر عن البشير: الحوار السبيل الأوحد لحل مشكلات السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ترأس الرئیس السوداني عمر البشیر، مساء الیوم، اجتماع المكتب القیادي لحزب المؤتمر الوطني مؤكدا أن السودانیین سیعبرون الأزمة بشكل أكثر تماسكا وقوة.

ووجه الحزب عضویته باتخاذ التدابیر اللازمة لبناء الصف الوطني وقال إن الشعب السوداني یستحق الطمأنینة وأن هذه مسؤولیته وأكد البشیر أن الحوار هو السبیل الأوحد لحل مشكلات السودان في وجه الذین یریدون اختطاف أمن الوطن ویتآمرون مع الأجنبي لتغییر الأوضاع فیه.

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وكان وزیر الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن إسماعیل قد نفى التقریر الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانیة ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فیه أن البشیر بات أقرب لتسلیم السلطة للجیش، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانیة “سونا”.

وأكد الناطق الرسمي أن هذه المعلومات عاریة عن الصحة تماما؛ ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنین. وقال الناطق الرسمي إن الرئیس سیلتقي ممثلي لجنة تنسیقیة الحوار مساء الثلاثاء للاتفاق على الجداول الزمنیة وأجندة ملتقى الحوار.

من ناحیة أخرى، دعا رئیس مجلس الولایات عمر سلیمان آدم إلى التوحد والتناصر والتماسك والانحیاز التام للوطن والأمن القومي صونا للبلاد وسلامة الأراضي واستقرار الشعب والتكامل والتعاون والتعاضد في تحمل المسؤولیة في هذه المرحلة حفاظاً وصونا للبلاد. على صعید آخر، ناشد تجمع المهنیین المعارض السودانیین بالتوافد مباشرة والاحتشاد في مكان الاعتصام أمام مقر القیادة العامة للقوات المسلحة.