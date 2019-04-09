شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد الأوروبي» يمدد العقوبات المفروضة على إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات المفروضة على إيران لسنة واحدة إضافية حتى الـ 13 من أبريل 2020، التي يفرضها على أكثر من ثمانين كيانًا وشخصية إيرانية احتجاجًا على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له أن المجلس مدد اليوم الإجراءات التقييدية التي اتخذها على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.
وأوضح البيان أن الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانًا، ومنع دول الاتحاد الأوروبي من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات.
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