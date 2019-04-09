لقطات مسربة من حفل عشاء سري بين ترامب ورئيس فوكس نيوز تُثير ضجة.. والبيت الأبيض يُعلق

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الجمعة الماضية، حفل عشاء سري، مع صاحب قناة ”فوكس نيوز“، روبرت مردوخ، بحضور كوشنر في نادي ترامب الوطني للجولف في لوس أنجلوس.

وقضى ”ترامب“ في تلك الأمسية نحو ساعتين كاملتين، فيما علق البيت الأبيض على الحفل بتأكيده أنه لم يكن سوى مأدبة عشاء خاصة بعيدا عن الرسميات.

ويتناقض تعليق البيت الأبيض مع ما تداوله النشطاء على ”انستغرام“ والذين أكدوا أن الطعام مع مؤسس فوكس نيوز يعكس العلاقة الوثيقة بين إدارة الرئيس الأمريكي والقناة.

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ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن ترامب أنه لن يحضر حفل عشاء مقرر له نهاية الشهر الجاري في البيت الأبيض ويحضره إعلاميين وصحافيين.

وقال الرئيس الأمريكي إن سبب عدم حضوره الحفل هو شعوره بالملل في المرات السابقة، لافتا إلى أنه في المقابل سيحضر تجمعا انتخابيا، وهو ما يعكس عدم اكتراس ترامب ببعض الوسائل الإعلامية التي تنتقده باستمرار.

الصور التي تم نشرها لحفل العشاء السري تشير إلى ”الكيل بمكيالين“، نظرا لعدم تصريح ترامب علانية بعلاقة إدارته بقناة فوكس نيوز ومع ذلك فإن الرئيس الأمريكي معروف بأنه عدو وسائل الإعلام خاصة تلك التي تنتقده، ولعل واقعة مراسل ”سي إن إن“ خير دليل على ذلك.