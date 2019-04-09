السعودية ترحب بتصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الإثنين عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية، قوله إن القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة العربية السعودية المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران.

وطالب المسؤول بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي تقوم به مليشيا الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة صنفت مليشيا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف ترامب، أن الخطوة جاءت بعد ثبوت تورط مليشيا الحرس الثوري الإيراني في تمويل الجماعات الإرهابية.

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وأكد ترامب أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري منظمة إرهابية سيوسع من نطاق الضغط على النظام الإيراني.

وشدد ترامب على ضرورة الاستمرار في الضغط الاقتصادي على إيران، لأنها تدعم النشاطات الإرهابية.

وتعتبر تلك الخطوة المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر منظمة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة عشرات الكيانات والأشخاص من قبل على قوائم سوداء لانتمائهم لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ومليشيا الحرس الثوري هي ذراع إيران المخربة في المنطقة التي تنشط في مناطق الصراع، لا سيما سوريا واليمن والعراق ولبنان.

وحذرت الإدارة الأمريكية النظام الإيراني من الاستمرار في تكليف مليشياتها بالقيام بأدوار تخريبية في المنطقة من شأنها زعزعة استقرار الدول المحيطة بها.