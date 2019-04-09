مقتل 3 من الجيش السوري في هجوم بأحزمة ناسفة بريف حماة

قُتل 3 عناصر من قوات الجيش السوري، الثلاثاء، إثر هجوم انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة على إحدى النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي.



وأكدت مصادر عسكرية أن حراس نقطة قوات الجيش السوري باتجاه طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي نجحوا في كشف الانتحاريين وتعاملوا معهم بإطلاق النيران وإحباط الهجوم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وأسفر الاشتباك عن سقوط 3 قتلى في صفوف قوات الجيش السوري وجميع العناصر المنفذة للهجوم، إضافة إلى تدمير دبابة قدمت الدعم للمهاجمين بعد انكشاف أمرهم.

وفي الأسبوع الأخير من مارس/أذار الماضي، أكدت وسائل إعلام سورية رسمية، إصابة ما لا يقل عن 21 شخصا بحالات اختناق جراء استنشاق غاز سام بعد قصف المعارضة المسلحة إحدى قرى محافظة حماة.

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كما يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انتشار مدرعات تابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو" لأول مرة في مطار كوباني شرق منطقة الفرات قادمة من العراق.





والأربعاء الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في حي الدرعية بحارة الكتف في مدينة الرقة، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس/آذار الماضي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في جيب الباغوز بشرق سوريا، لتنهي دولة "الخلافة" المزعومة التي أعلنها التنظيم، وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي بقيادة الإرهابي الشهير أبو عبدالعزيز القطري قبل مقتله في عام 2014.