انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علم الاتحاد الأوروبي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن قرر تمديد العقوبات ضد إيران، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر، وجاء في بيان المجلس: "قام المجلس اليوم (مجلس الاتحاد الأوروبي) بتمديد التدابير التقييدية حتى 13 أبريل 2020، ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ82 شخصا ومنظمة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات". وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.

ويوم الثلاثاء الماضي، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، قائلا إن الإدارة الأمريكية تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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