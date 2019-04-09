الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد إيران حتى 2020

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علم الاتحاد الأوروبي
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن قرر تمديد العقوبات ضد إيران، المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام آخر، وجاء في بيان المجلس: "قام المجلس اليوم (مجلس الاتحاد الأوروبي) بتمديد التدابير التقييدية حتى 13 أبريل 2020، ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لـ82 شخصا ومنظمة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الإجراءات حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع في إيران، ومعدات تتبع الاتصالات". وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوي.
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، قائلا إن الإدارة الأمريكية تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ويوم الثلاثاء الماضي، صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكي، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني، قائلا إن الإدارة الأمريكية تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وأعادت واشنطن حزمتين من العقوبات على إيران تستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لها هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.
وفي مارس الماضي، جددت أمريكا مطالبتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية جديدة ضد إيران، التي تتهمها واشنطن بخرق قرار المجلس رقم 2231 الصادر عام 2015، وكذلك تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط والمنطقة بأكملها. (التفاصيل)
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