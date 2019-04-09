الان تتابع قيادة الجيش السوداني تتمسك بالبشير كقائد أعلى للقوات المسلحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت قيادة الجيش السوداني، اليوم، تمسكها بالرئيس الحالي عمر البشير، كقائد أعلى للقوات المسلحة، عقب الاجتماع الذي حضره الأخير، رافضة في الوقت نفسه، التعامل مع المتظاهرين بعنف.
وأكدت قيادة الجيش للبشير، حسبما نقلت وكالات أنباء، أن فض المظاهرات يتم بالوسائل السلمية فقط، في حين شددت على أنها لا ولن تتحاور مع أية قوى سياسية.
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