الان تتابع شهود عيان: حريق بمقر القيادة العامة للجيش السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:30 ص, 9 أبريل 2019 م التعليقات: 0 دون أن يتم معرفة أسباب ذلك الخرطوم- الخليج 365: قال شهود عيان إن حريقا شب اليوم الثلاثاء داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني.وأكد شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تصاعد أدخنة من داخل المقر، دون أن يتم معرفة أسباب ذلك.

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