الان تتابع لجنة أطباء السودان: مقتل 3 متظاهرين في اشتباك مع الأمن جنوبي الخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة متظاهرين على خلفية اشتباك وقع قبل يوم واحد بين قوات الأمن ومتظاهرين بحي مايو جنوبي العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية وبعض قوات الشرطة مع المتظاهرين السلميين في حي مايو، قاد لوفاة ثلاثة مواطنين, وإصابة أخرين بإصابات متفاوته.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أحمد خليفة الشامي أكد في تصريحات لفضائية سودانية, أن القوة التي تصدت لقوات الشرطة والأمن أثناء محاولتهم فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ستخضع للمحاسبة وفقا للقانون.
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