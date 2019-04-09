أميركا تحذر مصر: لا تحاولوا «الاقتراب كثيرا» من روسيا

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

دعت الولايات المتحدة مصر إلى التمسك بموقف مؤيد للغرب وتجنب “الاقتراب كثيرا” من روسيا، وذلك في الوقت الذي

يستعد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبدء اجتماعات في واشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيسي اليوم الثلاثاء على غداء عمل. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إنه ليس من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي مشترك.

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وذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية أن المحادثات بين الرئيسين ستركز على مكافحة الإرهاب والاقتصاد وكذلك وضع الأقلية المسيحية في مصر.

وأضاف المسؤول أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تنصب حول شعار “أمريكا أولا” وأن مصالح واشنطن الخاصة ستكون ذات الأهمية القصوى في العلاقة.

وقال: “سنشجع المصريين على الاتجاه بشكل أكثر نحو الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن تقطع القاهرة علاقاتها مع موسكو.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أن بعض أنواع المشتريات العسكرية من روسيا يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات.وكانت مصر قد انخرطت في مفاوضات بشأن شراء معدات عسكرية روسية.