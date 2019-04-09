شكرا لقرائتكم بومبيو عن قاسم سليماني: "إرهابي" وسنلاحقه هو وجماعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالـ"إرهابي".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الاثنين رسمياً إدراج الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك "فيلق القدس" للمهام الخاصة التابع له، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وذلك بالتوافق مع المادة 219 لقانون الهجرة والمواطنة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي بعد 7 أيام من صدور القرار.

وفي حديث تلفزيوني على شبكة "فوكس نيوزFox News " الأميركية، قال بومبيو إن قاسم سليماني "إرهابي"، مؤكداً أنه سوف تتم ملاحقته هو والحرس الثوري مثل أي منظمة إرهابية.

وأضاف بومبيو: "قاسم سليماني يحمل دماء الأميركيين على يديه.. مثل القوات التي يرأسها.."، مؤكداً أن أميركا مصممة على ملاحقة أي منظمة أو مؤسسة أو شخص تسبب بمقتل أميركيين، مضيفاً: "هذه مسؤوليتنا.. هي من واجبات الرئيس ترمب".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن بذلت مجهوداً كبيراً خلال أول سنتين من عمل إدارة (الرئيس ترمب) على "تخفيض المخاطرة بأن يفقد أي أميركي حياته بيد قاسم سليماني أو جماعته".

وأشار بومبيو إلى أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية "سوف يحمي أرواح الأميركيين، ويخلق استقراراً أكثر وأمناً في الشرق الأوسط".

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وشدد: "لا يمكن أن يعم السلام والاستقرار والأمن بالشرق الأوسط بدون إضعاف الحرس الثوري الإيراني".

وعقب صدور القرار، الاثنين، حذر بومبيو كل "الشركات والمصارف حول العالم" من التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إن "الشركات والمصارف حول العالم أمام مسؤولية واضحة تقضي بالتأكّد من أن كل المؤسسات التي يقومون بعمليات مالية معها، ليست على أي علاقة مادية بالحرس الثوري الإيراني"، معتبراً أن النظام الإيراني "لا يدعم الإرهاب فحسب (...) بل هو نفسه متورط بأعمال إرهاب".

وأضاف الوزير الأميركي أن الحرس الثوري يدعم ميليشيات حزب الله في لبنان، معتبراً أن الحرس الثوري الإيراني قام منذ تأسيسه ببث الرعب والفوضى في العالم.

واعتبر أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب رد طبيعي على سياسة إيران بدعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيراً إلى أن الحرس الثوري أسس للإرهاب وقاد عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية في بيروت.

وأشار بومبيو إلى أن بلاده ستعامل الحرس الثوري الإيراني، مثل ميليشيات حماس وحزب الله وحركة الجهاد، مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن عمليات اغتيال وقتل في جميع أرجاء العالم، كما يقوم بدعم الإرهاب في العراق ولبنان وسوريا.

وذكر أن الحرس الثوري يقمع الشعب الإيراني باسم النظام وينهب ويبدد ثروات الشعب الإيراني.