شكرا لقرائتكم بلومبيرغ: تحسن النظرة للسعودية مع قوة طلب سندات أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت بلومبيرغ التلفزيونية إن شركة #أرامكو قد حصلت على 60 مليار دولار طلبات على سنداتها. وقالت لايبوف برونينا مراسلة القناة إن الطلب على #السندات ارتفع بشكل عالٍ حتى قبل وصول الاتفاقية للسوق. وأضافت "سمعنا أن الطلب على السندات وصل إلى 30 مليارا من قبل وزير الطاقة خالد الفالح سابقاً، ولكنه يقفز الآن إلى 60 مليارا. الطلب الضخم على السندات سيساعد في حد ثمن الاتفاقية. والنظرة تجاه #السعودية قد تغيرت من قبل قادة الشركات والشخصيات، (إلى الإيجابية) ونرى هذا في الإقبال على السندات". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

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