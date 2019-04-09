اليوم.. إحياء الذكرى الثانية لشهداء كنيسة «مارجرجس» بطنطا



محمد عصر



تحيي كنيسة «مارجرجس» بمدينة طنطا في العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية لشهداء الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنيسة في يوم أحد الشعانين عام 2017 وأسفرت عن استشهاد العشرات من المصلين وضباط وأفراد الشرطة من قوات التأمين الخاصة بالكنيسة.

ومن جانبه قال القس هدرا مجدى كاهن كنيسة: إن الحادث زاد من تماسك المصريين وأن صندوق مقتنيات الشهداء أصبح "قبلة" لشعب الكنيسة ومتحف الشهداء يستقبل وفودًا من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن إحياء الذكرى الثانية لحادث أحد الشعانين سيكون بحضور الأنبا بولا مطران طنطا...