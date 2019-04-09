كبير مستشارى ترامب للسيسي: مصر مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط

واشنطن- محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "جاريد كوشنر"، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بمقر إقامته بواشنطن في "بلير هاوس".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث أكد "كوشنر" الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.

من جانبه؛ أكد الرئيس أن مصر ستظل...