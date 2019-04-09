المسماري: طرابلس باتت مركزا لميليشيا القاعدة والإخوان



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد إن الجيش الليبي يمتلك آلاف الوثائق التي تثبت أن طرابلس باتت مركزا لميليشيات تابعة لتنظيمي القاعدة والإخوان.

وأشار المسماري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر حركت أذرعها الإعلامية وميليشياتها لمواجهة عملية الجيش الليبي في طرابلس.

ميدانيا، أوضح المسماري أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في طرابلس تراعي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وكان المسماري قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن معركة "طوفان الكرامة" تسير وقف الخطة الموضوعة، مؤكدا...