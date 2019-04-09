الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام الخرطوم



أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بإطلاق القوات السودانية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالخرطوم.

وقال تجمع المهنيين المعارض إن القوات المهاجمة للاعتصام استخدمت الرصاص والسلاح الثقيل والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع، وإنه تم التصدي لها من القوات المسلحة والتي فتحت كذلك بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين.

وأشار مراسلنا إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفا أن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصروا على البقاء...