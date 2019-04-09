بدء تطوير 400 منزل ضمن مبادرة "سكن كريم" بالقرى الأكثر احتياجا فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي



قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن جهاز التعمير بدأ في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "سكن كريم " لرفع كفاءة 400 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى القرى المستهدفة بمختلف مراكز أسيوط.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن مبادرة سكن كريم تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح...