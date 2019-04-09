أسيوط ـ محمود عجمي
قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن جهاز التعمير بدأ في تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "سكن كريم " لرفع كفاءة 400 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية فى القرى المستهدفة بمختلف مراكز أسيوط.
وأوضح رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن مبادرة سكن كريم تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح...
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطوير 400 منزل ضمن مبادرة "سكن كريم" بالقرى الأكثر احتياجا فى أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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