الجيش اليمني يفكك عبوات ناسفة زرعها الحوثيون في الحديدة

أكّدت قوات ​الجيش الوطني​ اليمنية أنها "فككت عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ​إيران​، جنوب محافظة ​الحديدة​ غرب اليمن".

وأوضحت ​وزارة الدفاع اليمنية​ على موقعها الالكتروني أن "قوات الحوثي زرعت تلك العبوات قبل دحرها على يد الجيش اليمني، في مزارع السكان والأحياء، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة".

ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الجيش اليمني الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب ​اتفاق ستوكهولم​ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في إتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.