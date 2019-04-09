قيادة الجيش السوداني: نؤكد تمسكنا بالبشير قائدا أعلى للقوات المسلحة

أكدت قيادة الجيش السوداني بعد اجتماع لها مع الرئيس ​عمر البشير​ "التمسك بالبشير قائدا أعلى للقوات المسلحة". وأكدت رفضها التام للتعامل ب​العنف​ مع المتظاهرين، مشددة على ان فض التظاهرات تتم بالطرق السلمية. وشددت على انها لا ولن تتحاور مع أي قوى سياسية .

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