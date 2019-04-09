طائرة حربية ليبية على موقع لقوات حفتر في مطار العاصمة طرابلس

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأن ​طائرة​ حربية تابعة للجيش الوطني الليبي شنت غارة على موقع لقوات المشير ​خليفة حفتر​ في مطار العاصمة ​طرابلس​.

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