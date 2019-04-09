الغارديان: تنامي الضغوط على البشير وسط اختبار المتظاهرين ولاء قوات الأمن

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا بعنوان "تنامي الضغوط على البشير وسط اختبار المتظاهرين ولاء ​قوات الأمن​"، مشيرة الى أن "عشرات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع وسط تنامي إشارات التصدع بين قوات الأمن، الأمر الذي قد يمثل تحدياً حقيقياً للحكم القمعي للرئيس السوداني ​عمر البشير​".

ولفتت الصحيفة الى أن "المتظاهرين تحدوا ارتفاع ​درجات الحرارة​ وساروا في العاصمة ​الخرطوم​ لملاقاة مجموعات أكبر من السودانيين الذين رابطوا على مدار 72 ساعة أمام مجمع من المنشآت العسكرية المدججة بالأسلحة في وسط المدينة"، مبينة أن "عدة ​تقارير​ تحدثت عن تظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد".

وأوضحت أن "قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام ​الغاز​ المسيل للدموع وبإطلاق الرصاصات المطاطية وسط تقارير تشير إلى أن بعض الجنود عمدوا إلى حماية المدنيين من وحدات خاصة تتلقى أوامرها مباشرة من الرئاسة السودانية"، مذكرة أن "المتظاهرين يطالبون بتنحي البشير الذي استولى على سدة الرئاسة جراء انقلاب عسكري في عام 1989".