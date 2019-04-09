تلغراف: ماي تدرس طرح مسألة استفتاء ثان على التصويت في البرلمان

كشف صحيفة "تلغراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ "تدرس طرح مسألة إجراء استفتاء ثان حول "​بريكست​" على التصويت في البرلمان من أجل تجاوز الأزمة الحالية"، مشيرة إلى أن "ماي أجرت مناقشات مع الوزراء في حكومتها، حول إمكانية إجراء التصويت في مجلس العموم بشأن إصدار قانون حول إجراء استفتاء ثان على خروج المملكة من ​الاتحاد الأوروبي​".

ولفتت الصحيفة الى أن "موقف ماي كان براغماتيا وهي قالت للوزراء إن التوصل إلى صفقة لن يكون سهلا وسيتطلب حلولا وسطية. وكذلك تعديل الخطة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي من خلال إضافة الالتزام بإجراء تصويت إضافي بشأن بريكست"، موضحة أن "حزب العمال المعارض منقسم بشأن إجراء الاستفتاء الثاني، إذ يدعو عدد من الأعضاء البارزين في حزب العمال لإجراء استفتاء ثان، لكن زعيم الحزب جيرمي كوربين قال إن الاستفتاء الثاني يجب أن يجري فقط لتفادي الخروج من دون اتفاق أو ما وصفه بـ "الخروج الكارثي"، ألا وهو الخروج وفقا للخطة القائمة لحكومة ماي".