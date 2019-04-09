وزير خارجية العراق: علاقة بغداد وطهران مبنية على مقومات أساسية ومصالح مشتركة

أكد وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد الحكيم​ أن "علاقة العراق و​إيران​ مبنية على مقومات أساسية ومصالح مشتركة"، مشيراً إلى أن "المقومات هي الشراكة، والتداول التجاري، والثقافي، والأمني، والمصالح المشتركة لكلا البلدين".

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