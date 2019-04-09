أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بأنه تم فتح ​مراكز الاقتراع​ في ​انتخابات​ ​الكنيست​ الإسرائيلية.

يذكر أن هذه الانتخابات تأتي قبل شهور من موعدها، وذلك بعد أن قرر الائتلاف الحكومي حل الكنيست على خلفية الصراعات السياسية التي اشتدت بين الأحزاب التي شكلت هذا الائتلاف بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وسيشارك في الانتخابات البرلمانية نحو 40 حزبا ضمن تحالفات وتكتلات كثيرة، من بينها أحزاب عربية إسرائيلية. حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو الذي يسعى إلى الفوز بولاية خامسة للبقاء في الحكم بعدما تربع عليه منذ 13 سنة، أي منذ انتخابه في 2006.

"أزرق أبيض" وهو تحالف يضم 3 أحزاب، وهي: حزب "يوجد المستقبل"، "مناعة إسرائيل"، وحركة "تيلم". ويركز بيني غانتس، وهو أحد أبرز شخصيات التحالف، انتقاداته على نتانياهو متهما إياه بـ"الفساد" وبإثارة "الانقسامات". شغل هذا الرجل السياسي الجديد منصب رئيس الأركان العسكرية الإسرائيلية بين 2011 و2015.

Advertisements

"حزب العمال الإسرائيلي" بزعامة آفي غاباي (52 عاما) يتطلع إلى استرجاع مجده التاريخي بعدما سيطر على الحياة السياسية الإسرائيلية لسنوات عديدة. لكنه خسر قاعدته الانتخابية بعد محادثات أوسلو بالنرويج.

حزب "اليمين الجديد"، بعد أن غادر كل من نفتالي بينيت (42 عاما) وزير التعليم وأيليت شاكيد (46 سنة) وزيرة العدل الحزب الديني "البيت اليهودي" الذي حصل على 8 مقاعد في البرلمان الحالي، قررت الشخصيتان تأسيس حزب جديد اسمه "هايمين هاداش" أي اليمين الجديد.

تحالف "اليمين الموحد" خوفا من عدم حصول الأحزاب الصغيرة اليمينية المتطرفة على عدد كاف من الأصوات، تم بإيعاز من نتنياهو ضم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إلى قائمة "اليمين الموحد" المؤلفة من "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي". والهدف من هذه التحالفات هو ضمان أفضل الفرص لتشكيل ائتلاف حكومي بقيادة بنيامين نتانياهو.

حزب "إسرائيل بيتنا"، يتزعمه وزير الدفاع السابق ليبرمان، ويضم عددا كبيرا مما يعرف باسم "الصقور" في الحياة السياسية الإسرائيلية والمهاجرين الروس إلى إسرائيل.