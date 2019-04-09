درويش غادر الى أربيل للمشاركة في ندوة "التعايش من اجل حياة افضل"

غادر راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، الى مدينة اربيل في ​كردستان​ العراق على رأس وفد يضم: رئيس المركز الإسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​، أمين عام الاوقاف في المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ ​حسن شريفة​، رئيس بلدية الدكوانة المحامي ​انطوان شختورة​، رئيس ​نادي الشرق لحوار الحضارات​ الاعلامي ايلي السرغاني وعدد من الشخصيات، تلبية لدعوة نادي الشرق لحوار الحضارات كونه الرئيس الفخري، حيث سيتم افتتاح فرع جديد للنادي في العراق تحت عنوان "جمعية East لحوار الحضارات".

وسيكون لدرويش لقاءات مع المسؤولين في الاقليم ومشاركة في ندوة "التعايش من اجل حياة افضل" على ان يعود الى لبنان نهاية الأسبوع.